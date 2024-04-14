Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»

В потенциально чемпионском матче леверкузенский «Байер» встречался дома с бременским «Вердером». Чтобы за пять туров до окончания сезона Бундеслиги обеспечить себе золотые медали, команде Хаби Алонсо требовалось победить «музыкантов» с любым счётом.

Аномальный сезон проводит «Байер» под руководством Хаби Алонсо. «Аптекари» как стартовали катком, так и не собираются сбавлять ход. К порогу первого чемпионства в истории «фармацевты» подошли без единого поражения во всех матчах сезона, а не только Бундеслиги.

«Байер» мог стать чемпионом и на диване – если бы «Бавария» в субботу проиграла «Кёльну». Но мюнхенский клуб решил всё же проявить солидность и обыграл «козлов» дома, а то совсем бы уж опозорился.

Не совсем легко стал складываться матч с «Вердером» для «аспириновых». Желания у них хоть отбавляй было, а вот предзавершающая стадия и завершающая хромали. Возможно, большое хотение с волнением и мешало им в какой-то степени.

Весь первый тайм «Байер» атаковал, но лишь один гол засунул в ворота соперника. Да и тот благодаря пенальти. Но пенальти чистому, не выдуманному. Правда, главный арбитр сначала там не усмотрел фола, и пришлось подключаться ВАРу.

Телла сделал прострел справа, а Малатини срубил Хофманна на линии своей вратарской. Харм Осмерс посмотрел видеоповтор и убедился в этом. Пенальти в район правого нижнего угла реализовал Виктор Бонифасе и открыл счёт. Это на 25-й минуте.

Вскоре после углового непонятно, как хозяева не занесли мяч в чужие ворота. Потом в первом тайме Велькович накрыл перспективный удар Хофманна, а Адли с левого угла вратарской шандарахнул в перекладину. 1:0 к перерыву смотрелось всё-таки скользковато.

Надо сказать, «Байер» вышел стартом в не самом сильном сочетании. Те же Шик, Фримпонг и Вирц поначалу оставались на скамейке. Хаби Алонсо приберёг их для ответного матча Лиги Европы с «Вест Хэмом» и начал выпускать уже после первой половины встречи с «Вердером».

Во втором тайме гости вроде как встряхнулись, но были огорошены двумя мощными выстрелами с приличной дистанции. Голевые пасы у Бонифасе и Андриха. Колючие удары под перекладину исполнили Джака и Вирц. 3:0 на 68-й минуте. И всё понятно.

Фримпонг хотел четвёрочку, однако не переиграл Цеттерера из зоны правого инсайда. Не проблема. На 83-й минуте Вирц реализовал выход один на один, и фанаты прорвались на поле, но ненадолго. Стюарды смогли быстро их сопроводить обратно.

Концовка прошла под дымом от пиротехники. Леверкузенцы забили ещё и пятый гол, Вирц тут поразил левый нижний угол, хет-трик на его счету. После этого ещё больше болельщиков выскочило на газон, хотя финальный свисток ещё не был дан. Но судье пришлось его дать, у рефери не оставалось выбора, поскольку загнать фанатов назад на трибуны было уже нереально.

«Байер» громыхнул победой над «Вердером» и оказался математически недосягаем для «Баварии». Леверкузен не будет спать всю ночь, потому что он перестал быть Неверкузеном. Первое чемпионство «Байера» за всю историю.

Серебряная салатница совершенно точно достаётся «аптекарям», но им нельзя полностью переключаться на Лигу Европы. Поскольку надо довести дело до конца и закончить сезон без единого поражения. Сделает ли команда Хаби Алонсо и такую сказку былью?

Кирилл Иванцов