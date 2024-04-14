Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Дармштадт» сделал очередной шаг к вылету, проиграв «Фрайбургу»

14 Апреля 2024 • 18:32 Комментировать
Дармштадт
0:1
Фрайбург
окончен

В 29-м туре чемпионата Германии вылетающий «Дармштадт» играл дома против «Фрайбурга» и на равных сражался с претендентом на еврокубки. Аарон Сейдель может винить только себя самого за промах в убойном моменте. Михаэль Грегорич в похожей ситуации также не точен. А вот Рицу Доан открыл счет на 36-й минуте с паса Грегорича - 0:1. Победитель поединка делит седьмое место, соперник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Дармштадт0:1Фрайбург
  36'Доан Рицу (0:1)
Шуэн МарсельБадер Маттиас 73' (Хольтманн Геррит ( 73') Кларер КристофМаглица МатейХолланд Фабиан 81' (Торсиэлло Фабио ( 81') Ридель КлеменсГьясула КлаусКемпе Тобиас 68' (Хонзак Матиас ( 68') Карич Эмир 81' (Шнелльхардт Фабиан ( 81') Вильхельмссон Оскар 68' (Пфайффер Лука ( 68') Сейдель Аарон
Запасные: Беренс МортенЦиммерман КристофИшервуд ТомасМюллер Янник
Атуболу НоаКюблер ЛукасКайтель ЯнникГульде МануэльДоан Рицу 90' (Сильдиллия Килианн ( 90') Гюнтер Кристиан 72' (Муслия Флоран ( 72') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасШаллаи Роланд  4' 72' (Макенго Жорди ( 72') Грифо Винченцо 46' (Рохль Мерлин ( 46') Грегорич Михаэль 89' (Бройниг Максимилиан ( 89')
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаАдаму ЧуквубикеФилипп Максимилиан
14 апреля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Дармштадт

Новости по матчу

13 Апреля
14:58
Ставка и прогноз на матч Дармштадт — Фрайбург чемпионата Германии — 14 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Фрайбург Фрайбург
0
1
3.90 3.85 1.80
Видео
12 мин
Байер Л Байер Л
Вердер Вердер
0
0
1.17 7.20 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
18:32 · Германия. Бундеслига
«Дармштадт» сделал очередной шаг к вылету, проиграв «Фрайбургу»
18:30 · Германия. Бундеслига
Игрок «Вердера» отказался ехать на матч – названа причина
18:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» назвал состав на матч, который может стать чемпионским
15:14 · Германия. Бундеслига
Зидан может возглавить «Баварию»
09:46 · Германия. Бундеслига
Терзич высказался о победе «Боруссии»
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё два суперклуба хотят купить Фримпонга 1
03:22 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
01:12 · Германия. Бундеслига
​Гирасси установил новый рекорд «Штутгарта»
13 Апреля
22:09 · Германия. Бундеслига
Коман больше не сыграет за «Баварию» в этом сезоне слухи
21:40 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» за тайм разгромил «Айнтрахт»
21:29 · Германия. Бундеслига
Стало известно, насколько серьёзна травма Комана
21:15 · Германия. Бундеслига
Фройнд – о травме Комана: «Выглядит не очень хорошо»
21:00 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Упамекано допускает ошибки, но такое случается с каждым»
20:06 · Германия. Бундеслига
Упамекано высказался о своём будущем в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем