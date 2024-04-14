«Дармштадт» сделал очередной шаг к вылету, проиграв «Фрайбургу»

В 29-м туре чемпионата Германии вылетающий «Дармштадт» играл дома против «Фрайбурга» и на равных сражался с претендентом на еврокубки. Аарон Сейдель может винить только себя самого за промах в убойном моменте. Михаэль Грегорич в похожей ситуации также не точен. А вот Рицу Доан открыл счет на 36-й минуте с паса Грегорича - 0:1. Победитель поединка делит седьмое место, соперник - безнадежно последний.
Протокол игры
|36'Доан Рицу (0:1)
Шуэн Марсель•Бадер Маттиас73' (Хольтманн Геррит (73') •Кларер Кристоф•Маглица Матей•Холланд Фабиан81' (Торсиэлло Фабио (81') •Ридель Клеменс•Гьясула Клаус•Кемпе Тобиас68' (Хонзак Матиас (68') •Карич Эмир81' (Шнелльхардт Фабиан (81') •Вильхельмссон Оскар68' (Пфайффер Лука (68') •Сейдель Аарон
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Кайтель Янник•Гульде Мануэль•Доан Рицу90' (Сильдиллия Килианн (90') •Гюнтер Кристиан72' (Муслия Флоран (72') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Шаллаи Роланд 4'72' (Макенго Жорди (72') •Грифо Винченцо46' (Рохль Мерлин (46') •Грегорич Михаэль89' (Бройниг Максимилиан (89')
14 апреля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
Бан пользователя