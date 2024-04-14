«Дармштадт» сделал очередной шаг к вылету, проиграв «Фрайбургу»

В 29-м туре чемпионата Германии вылетающий «Дармштадт» играл дома против «Фрайбурга» и на равных сражался с претендентом на еврокубки. Аарон Сейдель может винить только себя самого за промах в убойном моменте. Михаэль Грегорич в похожей ситуации также не точен. А вот Рицу Доан открыл счет на 36-й минуте с паса Грегорича - 0:1. Победитель поединка делит седьмое место, соперник - безнадежно последний.