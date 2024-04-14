Игрок «Вердера» отказался ехать на матч – названа причина

В воскресенье в чемпионате Германии проходит матч между «Вердером» и «Байером». В заявке бременской команды не оказалось полузащитника Наби Кейта. Комментарий на этот счёт дал директор «бременских музыкантов» Клеменс Фритц.

«После того, как Наби вчера узнал, что не попадёт в стартовый состав, он решил не садиться в автобус, а поехать домой. Завтра мы обсудим с ним и его агентом дальнейшие действия», - слова Фритца опубликовала пресс-служба «Вердера».

Следить за игрой между «Байером» и «Вердером» можно в текстовой трансляции. В случае победы леверкузенцы станут чемпионами Германии.