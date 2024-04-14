«Байер» назвал состав на матч, который может стать чемпионским

В воскресенье «Байер» может впервые в истории стать чемпионом Германии. Чтобы стать недосягаемыми на вершине турнирной таблицы за пять туров до финиша, леверкузенцам достаточно обыграть на своём поле «Вердер».

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо включил в стартовый состав таких футболистов: Градецки, Коссуну, Та, Инкапье, Хофманн, Андрих, Тапсоба, Телла, Адли, Бонифасе, Джака.

Матч Бундеслиги между «Байером» и «Вердером» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.