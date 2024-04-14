Зидан может возглавить «Баварию»

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить мюнхенскую «Баварию».

По информации Marca, немецкий клуб рассматривает французского специалиста в качестве кандидата на пост нового главного тренера команды. Отмечается, что «Бавария» уже связалась с агентом Зидана для обсуждения потенциального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании текущего сезона.

После 29 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков.