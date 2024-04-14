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Зидан может возглавить «Баварию»

14 Апреля 2024 • 15:14 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить мюнхенскую «Баварию».

По информации Marca, немецкий клуб рассматривает французского специалиста в качестве кандидата на пост нового главного тренера команды. Отмечается, что «Бавария» уже связалась с агентом Зидана для обсуждения потенциального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании текущего сезона.

После 29 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зинедин Зидан

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