Терзич высказался о победе «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о гостевой победе над гладбахской «Боруссией» (2:1) в поединке чемпионата Германии.
«Это был достаточно интенсивный матч, хотя он мог сложиться гораздо легче. После красной карточки Адейеми пошла другая игра. Мы были вынуждены преодолевать серьезное сопротивление и страстно защищаться до конца. Хочу похвалить команду за это», - передает слова специалиста пресс-служба Бундеслиги.
После 29 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 56 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
Бан пользователя