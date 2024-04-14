Терзич высказался о победе «Боруссии»

«Это был достаточно интенсивный матч, хотя он мог сложиться гораздо легче. После красной карточки Адейеми пошла другая игра. Мы были вынуждены преодолевать серьезное сопротивление и страстно защищаться до конца. Хочу похвалить команду за это», - передает слова специалиста пресс-служба Бундеслиги.