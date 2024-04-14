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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич высказался о победе «Боруссии»

14 Апреля 2024 • 09:46 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о гостевой победе над гладбахской «Боруссией» (2:1) в поединке чемпионата Германии.

«Это был достаточно интенсивный матч, хотя он мог сложиться гораздо легче. После красной карточки Адейеми пошла другая игра. Мы были вынуждены преодолевать серьезное сопротивление и страстно защищаться до конца. Хочу похвалить команду за это», - передает слова специалиста пресс-служба Бундеслиги.

После 29 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 56 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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