​Гирасси установил новый рекорд «Штутгарта»

В немецком футболе в разгаре 29-й тур чемпионата Бундеслиги, и вновь победил «Штутгарт», ведущий борьбу с «Баварией» за второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Как всегда, хорош был Серу Гирасси - сенсация нынешнего сезона забила первый мяч в мачте уже на одиннадцатой минуте.

Это был 25-й гол Серу в нынешнем сезоне, и он стал единоличным рекордсменом по количеству голов в ходе одного сезона за «Штутгарт». Предыдущее достижение принадлежало Марио Гомесу в сезоне 2007/2008 - 24 гола.

В следующем туре «Штутгарту» предстоит сыграть со франкфуртским «Айнтрахтом».