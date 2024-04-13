Коман больше не сыграет за «Баварию» в этом сезоне

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман получил травму в минувшем матче 29-го тура Бундеслиги с «Кёльном» (2:0).

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний футболист больше не выйдет на поле до конца нынешнего клубного сезона. При этом сообщается, что Коман успеет восстановиться к чемпионату Европы и будет в заявке сборной Франции на предстоящий турнир.

В нынешнем сезоне Коман провел 27 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором трех результативных передач.

В этом году чемпионат Европы пройдет в Германии. Турнир стартует 14 июня и продлится ровно один месяц.