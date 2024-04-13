«Штутгарт» за тайм разгромил «Айнтрахт»

В 29-м туре Бундеслиги «Штутгарт» играл против «Айнтрахта». Уже на 11-й минуте конкуренты «Баварии» повели в счете после удара Серу Гирасси. Вскоре грубая ошибка в защите Робина Коха, и Дениз Ундав удвоил перевес. Джейми Левелинг поставил точку на 37-й минуте.

«Штутгарт» идет третьим, уступая «Баварии» по доппоказателям, соперник - шестой.