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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» за тайм разгромил «Айнтрахт»

13 Апреля 2024 • 21:40 Комментировать
Штутгарт
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

В 29-м туре Бундеслиги «Штутгарт» играл против «Айнтрахта». Уже на 11-й минуте конкуренты «Баварии» повели в счете после удара Серу Гирасси. Вскоре грубая ошибка в защите Робина Коха, и Дениз Ундав удвоил перевес. Джейми Левелинг поставил точку на 37-й минуте.

«Штутгарт» идет третьим, уступая «Баварии» по доппоказателям, соперник - шестой.

Протокол игры  
Штутгарт3:0Айнтрахт Фр
(1:0) Гирасси Серу11'  
(2:0) Ундав Дениз17'  
(3:0) Левелинг Джейми37'  
Бредлов ФабианСтергиу ЛеонидасАнтон ВальдемарИто ХирокиМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан 78' (Дауд Махмуд ( 78') Штиллер Анджело  74'Левелинг Джейми 90' (Штенцель Паскаль ( 90') Фюрих Крис 66' (Мийо Энцо ( 66') Ундав Дениз 78' (Чжон Ву-Ён ( 78') Гирасси Серу 90' (Мвумпа Силас ( 90')
Запасные: Раймунд ЛукаСеймен ДеннисЧейс АнриеХарагути Генки
Трапп КевинБутаКох РобинПачо ВильямНкунку Нильс  23' 66' (Ван де Бек Донни ( 66') Хасебе Макото  50' 85' (Marko Mladenovic ( 85') Ларссон Хуго 66' (Макс Филипп ( 66') Кнауфф Ансгар  25' 46' (Экитике Уго ( 46') Бахойа Жан Маттео 66' (Коллинс Ннамди ( 66') Шаиби ФаресМармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсФерри НачоЧендлер ТимотиСмолчич Хрвое
13 апреля. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Штутгарт

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