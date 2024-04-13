«Штутгарт» за тайм разгромил «Айнтрахт»

В 29-м туре Бундеслиги «Штутгарт» играл против «Айнтрахта». Уже на 11-й минуте конкуренты «Баварии» повели в счете после удара Серу Гирасси. Вскоре грубая ошибка в защите Робина Коха, и Дениз Ундав удвоил перевес. Джейми Левелинг поставил точку на 37-й минуте.
«Штутгарт» идет третьим, уступая «Баварии» по доппоказателям, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу11'
|(2:0) Ундав Дениз17'
|(3:0) Левелинг Джейми37'
Бредлов Фабиан•Стергиу Леонидас•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан78' (Дауд Махмуд (78') •Штиллер Анджело• 74'Левелинг Джейми90' (Штенцель Паскаль (90') •Фюрих Крис66' (Мийо Энцо (66') •Ундав Дениз78' (Чжон Ву-Ён (78') •Гирасси Серу90' (Мвумпа Силас (90')
Запасные: Раймунд Лука•Сеймен Деннис•Чейс Анрие•Харагути Генки
Трапп Кевин•Бута•Кох Робин•Пачо Вильям•Нкунку Нильс 23'66' (Ван де Бек Донни (66') •Хасебе Макото 50'85' (Marko Mladenovic (85') •Ларссон Хуго66' (Макс Филипп (66') •Кнауфф Ансгар 25'46' (Экитике Уго (46') •Бахойа Жан Маттео66' (Коллинс Ннамди (66') •Шаиби Фарес•Мармуш Омар
Запасные: Граль Йенс•Ферри Начо•Чендлер Тимоти•Смолчич Хрвое
13 апреля. Стадион "МХП-Арена".
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