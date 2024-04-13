Стало известно, насколько серьёзна травма Комана

«Бавария» выпустила официальное заявление по травме Кингсли Комана, полученной в матче против «Кёльна».

Француз был заменён на 50-й минуте сегодняшнего матча против «Кёльна», который завершился победой команды Томаса Тухеля со счётом 2:0. Как сообщается в официальном отчёте «Баварии», 27-летний вингер получил травму приводящей мышцы, из-за чего не сможет играть на протяжении нескольких недель.

На счету Кингсли Комана пять забитых мячей и три результативные передачи в 27 встречах за мюнхенцев в нынешнем сезоне во всех турнирах.

17 апреля «Бавария» примет на своём поле «Арсенал» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, напомним, завершилась вничью – 2:2.