Фройнд – о травме Комана: «Выглядит не очень хорошо»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал повреждение Кингсли Комана.

Вингер был вынужденно заменён Томасом Тухелем на 50-й минуте субботнего матча Бундеслиги против «Кёльна» (2:0). По словам Фройнда, травма 27-летнего француза может оказаться серьёзной, однако в клубе верят в лучшее.

«Ему предстоит пройти дополнительные обследования. Сейчас всё выглядит не очень хорошо. Как долго он будет отсутствовать? Мы надеемся, что не потеряем его на несколько месяцев», – приводит журналист Максимилиан Кох слова спортивного директора мюнхенского гранда.

В среду «Бавария» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».