Тухель: «Упамекано допускает ошибки, но такое случается с каждым»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о проблемах центрального защитника Дайо Упамекано.

Француз часто подвергается критике из-за грубых индивидуальных ошибок. В последнее время 25-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав мюнхенцев.

«Надеюсь, Упамекано чувствует нашу поддержку. Нам известно, насколько он хорош, каков его потенциал, и я лично знаю, как он амбициозен. Сейчас мы допускаем много серьёзных ошибок, которые обходятся слишком дорого на таком уровне. Это правда, что в последнее время Упа был причастен ко многим пропущенным голам команды, но череда неудач может быть у каждого. Он может пригодиться нам в игре с «Арсеналом». Сейчас не время находить виноватых и указывать на них пальцем», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.