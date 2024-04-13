Упамекано высказался о своём будущем в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист недоволен своим положением в команде из-за недостатка игровой практики.

— У меня контракт с «Баварией» до 2026 года. До 2026 года! Больше мне нечего сказать, — цитирует Упамекано журналист Керри Хау.

В нынешнем сезоне француз появился на поле в 28 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Упамекано составляет 50 миллионов евро.

После 29 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 63 очка.