«Байер» может стать чемпионом Германии в воскресенье – известно условие

«Байер» мог стать чемпионом Германии в субботу, если бы «Бавария» проиграла дома «Кёльну». Впрочем, мюнхенский клуб обыграл «козлов» в родных стенах со счётом 2:0.

Теперь «Байер» может оформить титул в своём воскресном домашнем матче против «Вердера». Чтобы стать недосягаемой на вершине турнирной таблицы, команде Хаби Алонсо необходимо добиться победы. Тогда «фармацевты» станут чемпионами за пять туров до финиша немецкого чемпионата.

Отметим, что «Байер» ещё никогда в своей истории не выигрывал Бундеслигу. «Бавария», что интересно, может не стать чемпионом впервые с 2012 года.