«РБ Лейпциг» и «Майнц» разгромно победили

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 29-го тура. «РБ Лейпциг» планомерно наращивал отрыв от «Вольфсбурга» и победил со счётом 3:0, удержав за собой четвёртое место. Результативные удары нанесли Дани Ольмо, Беньямин Шешко и Лои Опенда. В параллельном матче «Майнц» также разгромил соперника, «Хоффенхайм», но при этом уступив в первом тайме, - 4:1. А вот «Бохум» и «Хайденхайм» поделили очки - 1:1.