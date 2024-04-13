«РБ Лейпциг» и «Майнц» разгромно победили

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 29-го тура. «РБ Лейпциг» планомерно наращивал отрыв от «Вольфсбурга» и победил со счётом 3:0, удержав за собой четвёртое место. Результативные удары нанесли Дани Ольмо, Беньямин Шешко и Лои Опенда. В параллельном матче «Майнц» также разгромил соперника, «Хоффенхайм», но при этом уступив в первом тайме, - 4:1. А вот «Бохум» и «Хайденхайм» поделили очки - 1:1.
Протокол игры
|81'Шлоттербек Кевен (0:1)
|(1:1) Шлоттербек Кевен90'
Риман Мануэль•Пасслак Феликс• 35'Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес• 45'Беро Матуш 59'73' (Брошински Мориц (73') •Лосилья Антони• 52'Штёгер Кевин•Патрик Остерхаге83' (Виттек Максимилиан (83') •Хофманн Филипп73' (Дашнер Лукас (73') •Асано Такума83' (Пасьенса Гонсало (83')
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен90' (Томалла Денис (90') •Шёппнер Ян•Малони Леннард•Сесса Кевин71' (Пирингер Марвин (71') •Бесте Ян-Никлас89' (Буш Марнон (89') •Кляйндинст Тим 60'90' (Тоеркауф Норман (90')
13 апреля. Стадион "Воновия Рурштадион".
Протокол игры
|(1:0) Ольмо Дани 13'
|(2:0) Шешко Беньямин 68'
|(3:0) Опенда Лои 81'
Гулачи Петер • Симакан Мохамед 78' ( Клостерманн Лукас ( 78') • Орбан Вилли • Люкеба Кастелло • Хенрихс Бенджамин • Ольмо Дани • Айдара Амаду 86' ( Элмас Эльиф ( 86') • Шлагер Ксавер 27' 76' ( Зайвальд Николас ( 76') • Симонс Хави • 90'Опенда Лои 86' ( Битшиабу Эль-Шадай ( 86') • Шешко Беньямин 76' ( Баумгартнер Кристоф ( 76')
Запасные: Кампль Кевин • Ленц Кристофер • Бласвих Янис
Перван Павао • Борнаув Себастьян • Дженц Мориц 35' 55' ( Майер Ловро ( 55') • Зесигер Седрик • Фишер Килиан 25' 66' ( Меле Йоаким ( 66') • Герхардт Янник • Вранкс Астер • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле 78' ( Томаш Тьягу ( 78') • Сарр Амин 55' ( Сванберг Маттиас ( 55' ) • 85'Бехренс Кевин 25' 78' ( Винд Йонас ( 78')
Запасные: Каминьски Якуб • Черны Вацлав • Паредес Кевин • Клингер Никлас
13 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|19' Кадержабек Павел (0:1)
|(1:1) Буркардт Джонатан 47'
|(2:1) Мвене Филлипп 51'
|(3:1) Груда Брайан 63'
|(4:1) Онисиво Карим 88'
Центнер Робин • Кор Доминик • Ван дер Берг Сепп • Ханше-Ольсен Андреас 85' ( Фернандес Эдимилсон ( 85') • Каси Антони 77' ( Онисиво Карим ( 77') • Мвене Филлипп • Баррейро Леандро • Амири Надим 85' ( Краусс Том ( 85') • Груда Брайан 77' ( Видмер Сильван ( 77') • Чхэ-Сон Ли II 90' ( Ажорк Людовик ( 90') • Буркардт Джонатан
Запасные: Нганкам Жессик • Папела Мервиль • Бель Штефан • Бац Даниэль • Гилавоги Жошуа
Бауманн Оливер • Кабак Озан • 83'Гриллич Флориан • Дрекслер Тим 61' ( Тохумджу Умут ( 61') • Кадержабек Павел 81' ( Сков Роберт ( 81') • Прёмель Гриша 39' 61' ( Бебу Ила ( 61') • Стах Антон • Крамарич Андрей • Журасек Давид 46' ( Бюльтер Мариус ( 46') • Вегхорст Ваут 61' ( Брукс Джон ( 61') • Байер Максимилиан
Запасные: Акпогума Кевин • Беккер Финн • Гайгер Деннис • Филипп Лука
13 апреля. Стадион "МЕВА Арена".
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