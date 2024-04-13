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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» и «Майнц» разгромно победили

13 Апреля 2024 • 18:35 Комментировать
Бохум
1:1
Хайденхайм
окончен

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 29-го тура. «РБ Лейпциг» планомерно наращивал отрыв от «Вольфсбурга» и победил со счётом 3:0, удержав за собой четвёртое место. Результативные удары нанесли Дани Ольмо, Беньямин Шешко и Лои Опенда. В параллельном матче «Майнц» также разгромил соперника, «Хоффенхайм», но при этом уступив в первом тайме, - 4:1. А вот «Бохум» и «Хайденхайм» поделили очки - 1:1.

Протокол игры  
Бохум1:1Хайденхайм
  81'Шлоттербек Кевен (0:1)
(1:1) Шлоттербек Кевен90'  
Риман МануэльПасслак Феликс  35'Машович ЭрханШлоттербек КевенБернардо Фернандес  45'Беро Матуш  59' 73' (Брошински Мориц ( 73') Лосилья Антони  52'Штёгер КевинПатрик Остерхаге 83' (Виттек Максимилиан ( 83') Хофманн Филипп 73' (Дашнер Лукас ( 73') Асано Такума 83' (Пасьенса Гонсало ( 83')
Запасные: Фёрстер ФилиппОерманн ТимОрдец ИванЛоосли НоаЛуте Андреас
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасДинкчи Эрен 90' (Томалла Денис ( 90') Шёппнер ЯнМалони ЛеннардСесса Кевин 71' (Пирингер Марвин ( 71') Бесте Ян-Никлас 89' (Буш Марнон ( 89') Кляйндинст Тим  60' 90' (Тоеркауф Норман ( 90')
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимШиммер ШтефанКюльветтер КристианАйхер Витус
13 апреля. Стадион "Воновия Рурштадион".
Протокол игры 
РБ Лейпциг3:0Вольфсбург
(1:0) Ольмо Дани 13'  
(2:0) Шешко Беньямин 68'  
(3:0) Опенда Лои 81'  
Гулачи Петер  Симакан Мохамед   78' (Клостерманн Лукас (   78' Орбан Вилли  Люкеба Кастелло  Хенрихс Бенджамин  Ольмо Дани  Айдара Амаду   86' (Элмас Эльиф (   86' Шлагер Ксавер   27'   76' (Зайвальд Николас (   76' Симонс Хави   90'  Опенда Лои   86' (Битшиабу Эль-Шадай (   86' Шешко Беньямин   76' (Баумгартнер Кристоф (   76')
Запасные: Кампль Кевин  Ленц Кристофер  Бласвих Янис
Перван Павао  Борнаув Себастьян  Дженц Мориц   35'   55' (Майер Ловро (   55' Зесигер Седрик  Фишер Килиан   25'   66' (Меле Йоаким (   66' Герхардт Янник  Вранкс Астер  Арнольд Максимилиан  Баку Ридле   78' (Томаш Тьягу (   78' Сарр Амин   55' (Сванберг Маттиас (   55'   85' Бехренс Кевин   25'   78' (Винд Йонас (   78')
Запасные: Каминьски Якуб  Черны Вацлав  Паредес Кевин  Клингер Никлас
 13 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры 
Майнц4:1Хоффенхайм
  19' Кадержабек Павел (0:1)
(1:1) Буркардт Джонатан 47'  
(2:1) Мвене Филлипп 51'  
(3:1) Груда Брайан 63'  
(4:1) Онисиво Карим 88'  
Центнер Робин  Кор Доминик  Ван дер Берг Сепп  Ханше-Ольсен Андреас   85' (Фернандес Эдимилсон (   85' Каси Антони   77' (Онисиво Карим (   77' Мвене Филлипп  Баррейро Леандро  Амири Надим   85' (Краусс Том (   85' Груда Брайан   77' (Видмер Сильван (   77' Чхэ-Сон Ли II   90' (Ажорк Людовик (   90' Буркардт Джонатан
Запасные: Нганкам Жессик  Папела Мервиль  Бель Штефан  Бац Даниэль  Гилавоги Жошуа
Бауманн Оливер  Кабак Озан   83'  Гриллич Флориан  Дрекслер Тим   61' (Тохумджу Умут (   61' Кадержабек Павел   81' (Сков Роберт (   81' Прёмель Гриша   39'   61' (Бебу Ила (   61' Стах Антон  Крамарич Андрей  Журасек Давид   46' (Бюльтер Мариус (   46' Вегхорст Ваут   61' (Брукс Джон (   61' Байер Максимилиан
Запасные: Акпогума Кевин  Беккер Финн  Гайгер Деннис  Филипп Лука
 13 апреля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Майнц РБ Лейпциг

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Бохум — Хайденхайм чемпионата Германии — 13 апреля 2024
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