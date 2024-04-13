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Дортмундская «Боруссия» удержала победу в Мёнхенгладбахе

13 Апреля 2024 • 18:31 Комментировать
Боруссия М
1:2
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» гостила у одноклубников из Мёнхенгладбаха. В середине первого тайма Марсель Забитцер после длинного заброса вперед эффектно перебросил вратаря - 0:1. Через шесть минут он же реализовал пенальти и оформил дубль. Максимилиан Вебер достаточно быстро отыграл один мяч после подачи с углового - 1:2. В начале второго тайма Карим Адейеми заработал пенальти, но арбитр отменил решение в итоге, а вот вскоре тот же игрок за фол получил вторую желтую карточку. Дортмунд строго сыграл в меньшинстве и не позволил сопернику ничего создать вплоть до заключительных атак, где фавориту дважды повезло.

«Шмели» продолжают биться за четвёртое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Боруссия М1:2Боруссия Д
  22'Забитцер Марсель (0:1)
  28'Забитцер Марсель (0:2)
(1:2) Вебер Максимилиан36'  
Омлин ЙонасФридрих МарвинЭльведи НикоВебер Максимилиан 75' (Сибачо Жордан ( 75'Херрманн Патрик 85') Лайнер Штефан 64' (Хак Робин ( 64') Вайгль Юлиан 74' (Райтц Рокко ( 74') Итакура Ко  84'Нец ЛукаНгуму Натан 64' (Чванчара Томаш ( 64') Плеа АлассанОнора Франк
Запасные: Киародиа ФабиоНойхаус ФлорианНиколас МорицСкалли ДжозефКрамер Кристоф
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласШлоттербек НикоМатсен Ян  14' 46' (Рюэрсон Юлиан ( 46') Забитцер МарсельЭзкан СалихАдейеми Карим  45'  55'Брандт Юлиан 71' (Нмеча Феликс ( 71'  90') Байно-Гиттенс Джейми 54' (Мален Дониэлл ( 54') Аллер Себастьян 10' (Мукоко Юссуфа ( 10'Хуммельс Матс 71')
Запасные: Джан ЭмреФюллькруг НикласРойс МаркоМайер Александер II
13 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах

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