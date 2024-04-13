Дортмундская «Боруссия» удержала победу в Мёнхенгладбахе

Дортмундская «Боруссия» гостила у одноклубников из Мёнхенгладбаха. В середине первого тайма Марсель Забитцер после длинного заброса вперед эффектно перебросил вратаря - 0:1. Через шесть минут он же реализовал пенальти и оформил дубль. Максимилиан Вебер достаточно быстро отыграл один мяч после подачи с углового - 1:2. В начале второго тайма Карим Адейеми заработал пенальти, но арбитр отменил решение в итоге, а вот вскоре тот же игрок за фол получил вторую желтую карточку. Дортмунд строго сыграл в меньшинстве и не позволил сопернику ничего создать вплоть до заключительных атак, где фавориту дважды повезло.
«Шмели» продолжают биться за четвёртое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|22'Забитцер Марсель (0:1)
|28'Забитцер Марсель (0:2)
|(1:2) Вебер Максимилиан36'
Омлин Йонас•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан75' (Сибачо Жордан (75'•Херрманн Патрик85') •Лайнер Штефан64' (Хак Робин (64') •Вайгль Юлиан74' (Райтц Рокко (74') •Итакура Ко• 84'Нец Лука•Нгуму Натан64' (Чванчара Томаш (64') •Плеа Алассан•Онора Франк
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Матсен Ян 14'46' (Рюэрсон Юлиан (46') •Забитцер Марсель•Эзкан Салих•Адейеми Карим 45'• 55'Брандт Юлиан71' (Нмеча Феликс (71') • 90'Байно-Гиттенс Джейми54' (Мален Дониэлл (54') •Аллер Себастьян10' (Мукоко Юссуфа (10'Хуммельс Матс71')
13 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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