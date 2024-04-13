Дортмундская «Боруссия» удержала победу в Мёнхенгладбахе

Дортмундская «Боруссия» гостила у одноклубников из Мёнхенгладбаха. В середине первого тайма Марсель Забитцер после длинного заброса вперед эффектно перебросил вратаря - 0:1. Через шесть минут он же реализовал пенальти и оформил дубль. Максимилиан Вебер достаточно быстро отыграл один мяч после подачи с углового - 1:2. В начале второго тайма Карим Адейеми заработал пенальти, но арбитр отменил решение в итоге, а вот вскоре тот же игрок за фол получил вторую желтую карточку. Дортмунд строго сыграл в меньшинстве и не позволил сопернику ничего создать вплоть до заключительных атак, где фавориту дважды повезло.

«Шмели» продолжают биться за четвёртое место, соперник - 11-й.