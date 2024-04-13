«Козлы» упёрлись недостаточно: «Бавария» одолела «Кёльн» и чуть отсрочила чемпионство «Байера»

Мюнхенская «Бавария» в субботнем домашнем матче с аутсайдером Бундеслиги «Кёльном» старалась отсрочить чемпионство леверкузенского «Байера» на один день.

«Бавария» в этом сезоне дважды отгружала соперникам по восемь мячей за матч, но правда и то, что теперь многие её не боятся. Она ведь дала грандиозную слабину в Бундеслиге впервые за двенадцать лет и позволила «Байеру» за шесть туров до окончания чемпионата оторваться аж на шестнадцать очков.

После крупного поражения от леверкузенцев в февральском очном матче мюнхенцы окончательно потеряли веру в себя. Отдушиной для них в завершающемся сезоне может стать разве что Лига чемпионов, где они сыграли вничью в первом четвертьфинальном матче в гостях с лондонским «Арсеналом».

Даже из Кубка Германии «Бавария» позорно вылетела от клуба из третьей по силе немецкой лиги. Если же брать два крайних матча в чемпионате перед встречей с «Кёльном», то и они были проиграны. Дома дортмундской «Боруссии» впервые за сколько-то там лет и на выезде середняку «Хоффенхайму» (с 2:0 к перерыву на 2:3 в итоге).

Хаби Алонсо заявил о желании узнать о чемпионстве «Байера» на стадионе, а не на диване. Чтобы не огорчить в этом плане наставника «аспириновых», «Баварии» нужно было хотя бы не проиграть в родных стенах «Кёльну». А то леверкузенцам играть против бременского «Вердера» только в воскресенье.

«Козлы» из «Кёльна» активней начали отчётный матч. На девятой минуте Фариде Алиду после паса Саркиса Адамяна пробил с правого края вратарской, и мяч прокатился рядом с дальней штангой. Вскоре Флориан Кайнц приложился низом с подступов к штрафной площадке, и футбольный снаряд проследовал левее створа.

«Бавария» первый раз дельно показала себя в атаке обводящим ударом Теля в правый угол. Швебе там отразил мяч. Инициатива вроде перешла к хозяевам, но «Кёльн» ещё выбирался в ответные атаки до перерыва. Кайнц слева навесил на Адамяна, который головой пробивал в упор, а Ульрайх отвёл угрозу.

В финальной трети первого тайма Кейн отметился двумя опасными выстрелами, но не сказал своего веского слова. После сброса от Комана попал в штангу Гарри, а также он нанёс примерно такой же неточный удар, как Алиду на старте матча. Плюс кивнул Кейн по мячу в левый угол, где сферу в полёте поймал Швебе.

Это была не вся острота под перерыв. Сверх этого произошёл обмен шансами. Финкгрефе подал слева, и Алиду вторым этажом не попал в правый угол. Баварцы же решили снова протестировать штангу с отскоком не внутрь створа – Матис Тель проделал такой трюк. Поэтому счёт 0:0 к уходу команд в раздевалки.

В начале второго тайма Коман упал в чужой штрафной в борьбе с Кристенсеном, а последствия эпизода оказались совсем не те, какие были нужны мюнхенцам. То есть это не пенальти. Вместо одиннадцатиметрового – травма Кингсли, который не смог продолжить матч и был заменён на Мусиалу.

На 65-й минуте Йозуа Киммих разыграл угловой на правом фланге, и Рафаэл Геррейру вкрутил мяч под дальнюю девятку (1:0). Ближе к концовке пришлось реагировать Ульрайху, когда он отражал дальний удар Тиггеса. Но мюнхенцы ещё забили второй напоследок. Это Мюллер реализовал выход один на один в добавленное время.

«Бавария» решила всё-таки не решать судьбу чемпионства самостоятельно и оставить это право «Байеру». Завтра команда Хаби Алонсо встретится в Леверкузене с бременским «Вердером». Если «фармацевты» одержат там победу, то станут чемпионами Германии за пять туров до конца турнира.

Кирилл Иванцов