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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» потеряла вингера

13 Апреля 2024 • 17:45 Комментировать
Бавария
2:0
Кёльн
окончен

В субботу «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Кёльна». В начале второго тайма рулевому мюнхенской команды Томасу Тухелю пришлось проводить вынужденную замену. Дело в том, что травму получил вингер Кингсли Коман. 27-летний француз не смог продолжать игру, и на футбольное поле вышел Джамал Мусиала. Перестановка в составе «Баварии» произошла при счёте 0:0.

В сезоне 2023/2024 Кингсли Коман провёл 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Следить за развитием событий в матче между «Баварией» и «Кёльном» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман

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