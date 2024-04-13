«Бавария» потеряла вингера

В субботу «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Кёльна». В начале второго тайма рулевому мюнхенской команды Томасу Тухелю пришлось проводить вынужденную замену. Дело в том, что травму получил вингер Кингсли Коман. 27-летний француз не смог продолжать игру, и на футбольное поле вышел Джамал Мусиала. Перестановка в составе «Баварии» произошла при счёте 0:0.

В сезоне 2023/2024 Кингсли Коман провёл 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.

Следить за развитием событий в матче между «Баварией» и «Кёльном» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.