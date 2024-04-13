Нагельсман является основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Баварию».

Как информирует сообщает Bild, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль видит 36-летнего немца главным сменщиком Томаса Тухеля, который покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, что 36-летний наставник считался одним из кандидатов на пост рулевого «Ливерпуля» и «Барселоны».

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года по март 2023, после чего был отправлен в отставку, а в сентябре получил работу в сборной Германии.