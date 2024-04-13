Тухель рассказал, кто может заменить Дэвиса в ответном матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто может заменить левого защитника Альфонсо Дэвиса в ответном матче с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, канадец не сможет сыграть против «канониров» из-за перебора жёлтых карточек.

«У нас есть несколько вариантов. Мы можем либо выпустить Рафаэля Геррейру, но Нуссер Мазрауи также играл на левом фланге за Марокко. Я не знаю, сможет ли кто-то из них отыграть 90 минут против «Кёльна», но я дам им обоим игровое время, чтобы подготовиться к среде. Есть большая вероятность, что они начнут матч в старте, ведь это имеет смысл», – сказал Тухель на пресс-конференции.