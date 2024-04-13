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Тухель рассказал, кто может заменить Дэвиса в ответном матче с «Арсеналом»

13 Апреля 2024 • 10:48 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.80 2 13.00
Через 5 ч. 3 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто может заменить левого защитника Альфонсо Дэвиса в ответном матче с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, канадец не сможет сыграть против «канониров» из-за перебора жёлтых карточек.

«У нас есть несколько вариантов. Мы можем либо выпустить Рафаэля Геррейру, но Нуссер Мазрауи также играл на левом фланге за Марокко. Я не знаю, сможет ли кто-то из них отыграть 90 минут против «Кёльна», но я дам им обоим игровое время, чтобы подготовиться к среде. Есть большая вероятность, что они начнут матч в старте, ведь это имеет смысл», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Бавария Томас Тухель Альфонсо Дэвис Нуссер Мазрауи Рафаэл Геррейру ещё теги

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