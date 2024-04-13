Мюллер: «Игра с «Арсеналом» не принесла ни облегчения, ни чувства полной катастрофы»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Игра на «Эмирейтс» завершилась вничью 2:2. Ответный поединок состоится в ближайшую среду в Мюнхене в 22:00 по московскому времени.

«Игра с «Арсеналом» не принесла ни облегчения, ни чувства полной катастрофы. Ещё ничего не решено. Ожидания в Лиге чемпионов совсем другие, это ни для кого не секрет. К среде всё готово – город с нетерпением ждёт ответный матч», – цитирует Мюллера TZ.

Томас в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 2 голами и 7 результативными передачами.