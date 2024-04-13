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Лука Тони: «Однажды ван Галь снял штаны перед командой»

13 Апреля 2024 • 09:32 Комментировать

Экс-форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Италии Лука Тони поделился мнением о бывшем наставнике немецкого гранда – нидерландце Луи ван Гале.

«У ван Галя ужасный характер и неправильный подход к футболистам. Со всеми, кроме своего окружения и соотечественников, он ведет себя как диктатор. Однажды он сказал, что его шары больше, чем у всех в команде, и затем снял штаны. Однако за его огромным животом мы не увидели ничего», - передает слова итальянца Reddit.

Напомним, что Лука защищал цвета мюнхенского коллектива с 2007 по 2010 год. Ван Галь руководил «Баварией» с 2009 по 2011 год.

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