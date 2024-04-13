Тухель - об уходе из «Баварии»: «Меня устраивает это решение»

«Я всегда полностью отдаюсь команде, которую тренирую. Очень рад работать на таком высоком уровне. Буду трудиться на благо «Баварии» до последнего матча. Мой уход? Меня устраивает это решение. Я и мой штаб доведем работу до конца», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.