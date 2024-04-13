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Тухель - об уходе из «Баварии»: «Меня устраивает это решение»

13 Апреля 2024 • 07:24 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о своем скором уходе из клуба. Специалист будет отправлен в отставку в конце нынешнего сезона.

«Я всегда полностью отдаюсь команде, которую тренирую. Очень рад работать на таком высоком уровне. Буду трудиться на благо «Баварии» до последнего матча. Мой уход? Меня устраивает это решение. Я и мой штаб доведем работу до конца», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Под руководством Тухеля «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов команда дошла до ¼ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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