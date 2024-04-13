«Бавария» нашла замену Нойеру в «Реале»

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом европейском клубе. Об этом рапортует Defensa Central.

Интерес к 25-летнему украинскому футболисту проявляет мюнхенская «Бавария». В немецком гранде подыскивают замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, который в скором будущем может повесить перчатки на гвоздь. Лунин является для чемпиона Германии приоритетным вариантом.

Андрей защищает цвета мадридского гранда с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.