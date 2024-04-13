У Нагельсманна осталось только два варианта продолжения карьеры

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продолжит работу на родине.

Будущее специалиста в национальной команде остаётся под вопросом: действующий контракт истекает по окончании предстоящего чемпионата Европы, но в Немецком футбольном союзе хотели бы продлить договор в ближайшее время. Согласно информации Sport, Нагельсманн либо продолжит работу в нынешней должности после завершения Евро-2024, либо вернётся в «Баварию».

Напомним, что 36-летний наставник считался одним из кандидатов на пост рулевого «Ливерпуля» и «Барселоны».

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года по март 2023, после чего был отправлен в отставку, а в сентябре получил работу в сборной Германии.