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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Игрок «Униона» установил антирекорд Бундеслиги - не забивает уже 267 матчей подряд

13 Апреля 2024 • 00:57 Комментировать
Аугсбург
2:0
Унион Берлин

В немецком футболе стартовал 29-й тур Бундеслиги, «Аугсбург» обыграл со счётом 2:0 «Унион Берлин». Для защитника берлинского клуба Кевина Фогта этот матч означал установление нового антирекорда чемпионата Германии для полевых игроков.

Дело в том, что Фогт не забивает уже 267 матчей кряду, и он побил, тем самым, предыдущий рекорд Дитмара Швагера, который установил его в период с 1964 по 1973 год.

В следующем туре немецкого чемпионата «Унион Берлин» сыграет с мюнхенской «Баварией», это случится 20 апреля. Сейчас клуб занимает тринадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.


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