«Аугсбург» открыл новый тур победой над «Унионом»

Новый европейский уикенд стартовал матчем «Аугсбург» - «Унион». Ни одна команда не владела тотальным перевесом, но хозяева лучше использовали свои моменты во втором тайме. На 48-й минуте «Аугсбург» повел после удара Филлипа Титца. Под конец игры Михель Свен обыгрался с Арне Майером и удвоил счет. Судья зафиксировал офсайд, но после вмешательства ВАРа засчитал гол - 2:0.
Победители вышли на чистое седьмое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Титц Филлип48'
|(2:0) Михель Свен82'
Дамен Финн•Бауэр Максимилиан80' (Кёмюр Мерт (80') •Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Брайтхаупт Тим• 90'Энгельс Арне73' (Михель Свен (73') •Майер Арне•Варгас Рубен62' (Биэл Пеп (62') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип73' (Пфайффер Патрик (73')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер66' (Фолланд Кевин (66') •Крал Алекс•Хедира Рани 37'75' (Бедья Крис (75') •Ааронсон Бренден•Шефер Андраш•Кауфманн Миккель66' (Хаберер Яник (66') •Холлербах Бенедикт75' (Лайдуни Аисса (75')
Запасные: Еккель Пауль•Шволов Александер•Кнохе Робин
12 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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