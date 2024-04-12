«Аугсбург» открыл новый тур победой над «Унионом»

Новый европейский уикенд стартовал матчем «Аугсбург» - «Унион». Ни одна команда не владела тотальным перевесом, но хозяева лучше использовали свои моменты во втором тайме. На 48-й минуте «Аугсбург» повел после удара Филлипа Титца. Под конец игры Михель Свен обыгрался с Арне Майером и удвоил счет. Судья зафиксировал офсайд, но после вмешательства ВАРа засчитал гол - 2:0.

Победители вышли на чистое седьмое место, соперник - 13-й.