Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» открыл новый тур победой над «Унионом»

12 Апреля 2024 • 23:24 Комментировать
Аугсбург
2:0
Унион Берлин

Новый европейский уикенд стартовал матчем «Аугсбург» - «Унион». Ни одна команда не владела тотальным перевесом, но хозяева лучше использовали свои моменты во втором тайме. На 48-й минуте «Аугсбург» повел после удара Филлипа Титца. Под конец игры Михель Свен обыгрался с Арне Майером и удвоил счет. Судья зафиксировал офсайд, но после вмешательства ВАРа засчитал гол - 2:0.

Победители вышли на чистое седьмое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Аугсбург2:0Унион Берлин
(1:0) Титц Филлип48'  
(2:0) Михель Свен82'  
Дамен ФиннБауэр Максимилиан 80' (Кёмюр Мерт ( 80') Гоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен МадсБрайтхаупт Тим  90'Энгельс Арне 73' (Михель Свен ( 73') Майер АрнеВаргас Рубен 62' (Биэл Пеп ( 62') Демирович ЭрмединТитц Филлип 73' (Пфайффер Патрик ( 73')
Запасные: Бельо Дион ДренеLommel De SchrijverКоубек ТомашDaniel Hausmann
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт КевинЛейте ДиогуТриммель Кристофер 66' (Фолланд Кевин ( 66') Крал АлексХедира Рани  37' 75' (Бедья Крис ( 75') Ааронсон БренденШефер АндрашКауфманн Миккель 66' (Хаберер Яник ( 66') Холлербах Бенедикт 75' (Лайдуни Аисса ( 75')
Запасные: Еккель ПаульШволов АлександерКнохе Робин
12 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Унион Берлин

Новости по матчу

11 Апреля
11:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Аугсбург — Унион чемпионата Германии — 12 апреля 2024
10 Апреля
14:28
Два клуба АПЛ следят за защитником «Униона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России рассказал, на что тренерам «Локомотива» надо обратить внимание перед финалом Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России заявил, что длительный перерыв перед финалом не сыграет на руку «Локомотиву» Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Вайсфельд ответил на вопрос о длительном отдыхе «Локомотива» перед финалом «Автомобилист» растерялся в начале матча с «Металлургом»: Экс-главный тренер сборной России – о четвертой игре полуфинала Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
1.95 3.55 3.65
Видео
13.04.24 в 16:30
Бохум Бохум
Хайденхайм Хайденхайм
1.92 3.80 3.50
Видео
13.04.24 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вольфсбург Вольфсбург
1.34 5.20 7.40
Видео
13.04.24 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д Боруссия Д
3.55 4.00 1.86
Видео
13.04.24 в 16:30
Бавария Бавария
Кёльн Кёльн
1.11 9.20 17.00
Видео
13.04.24 в 16:30
Майнц Майнц
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.90 3.70 3.65
Видео
13.04.24 в 19:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.50 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
12 Апреля
23:24 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» открыл новый тур победой над «Унионом»
22:58 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» не верят в подписание Мусиалы
21:03 · Германия. Бундеслига
Сане не поможет «Баварии» в ближайшем матче Бундеслиги
20:43 · Германия. Бундеслига
Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
19:36 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Бавария» предложит новый контракт Мусиале слухи
12:14 · Германия. Бундеслига
Нюбель: «Очень рад, что подписал новый контракт с «Баварией»
12:09 · Германия. Бундеслига
Эберль высказался о новом контракте Нюбеля с «Баварией»
11:49 · Германия. Бундеслига
Нюбель продлил контракт с «Баварией» до 2029 года, но проведёт следующие два сезона в «Штутгарте» официально
11:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выбирает между двумя форвардами
10:08 · Германия. Бундеслига
Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»
10:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё считает Гнабри кандидатом на продажу
09:52 · Германия. Бундеслига
Назван фаворит на замену Тухелю в «Баварии»
11 Апреля
23:16 · Германия. Бундеслига
Дети Кейна оказались в больнице после автомобильной аварии
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену для Уокера
17:22 · Германия. Бундеслига
Из «Баварии» может уйти вингер
Все новости
Рекомендуем