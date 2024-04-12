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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане не поможет «Баварии» в ближайшем матче Бундеслиги

12 Апреля 2024 • 21:03 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.70 2 12.00
Через 18 ч. 48 мин.

В субботу, 13 апреля мюнхенская «Бавария» будет принимать дома «Кёльн» в рамках Бундеслиги. Главный тренер баварского гранда Томас Тухель рассказал, что Лерой Сане, игрок атаки «Баварии» не поможет своему клубу в грядущем матче.

«Мы сделали все возможное, чтобы он смог сыграть против «Арсенала». Он сыграл там важную роль и провел великолепную игру. Планируется, что он вернется в воскресенье или понедельник после отдыха», - приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария», напомним, почти попрощалась со своими шансами на чемпионство в Бундеслиге. Гранд после 28 туров занимает второе место с 60 баллами и отстаёт от первого места на 16 очков.

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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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