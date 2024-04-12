Сане не поможет «Баварии» в ближайшем матче Бундеслиги

В субботу, 13 апреля мюнхенская «Бавария» будет принимать дома «Кёльн» в рамках Бундеслиги. Главный тренер баварского гранда Томас Тухель рассказал, что Лерой Сане, игрок атаки «Баварии» не поможет своему клубу в грядущем матче.

«Мы сделали все возможное, чтобы он смог сыграть против «Арсенала». Он сыграл там важную роль и провел великолепную игру. Планируется, что он вернется в воскресенье или понедельник после отдыха», - приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария», напомним, почти попрощалась со своими шансами на чемпионство в Бундеслиге. Гранд после 28 туров занимает второе место с 60 баллами и отстаёт от первого места на 16 очков.