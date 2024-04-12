Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване

Наставник «Байера» Хаби Алонсо надеется стать чемпионом Германии, победив в следующем матче, а не в случае потери очков конкурентов.

- Если в субботу мы станем чемпионами, сидя на диване, это будет большим сюрпризом. Я бы хотел, если честно, отпраздновать победу, находясь на поле в воскресенье, - цитирует Алонсо Sport.es.

«Байер» 14 апреля на своём поле сыграет против «Вердера», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В случае победы в этом матче команда Алонсо оформит досрочное чемпионство в Бундеслиге. Однако Леверкузенцы могут стать чемпионами раньше: если «Бавария», идущая на второй строчке, 13 апреля уступит «Кёльну» у себя дома.