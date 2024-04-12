Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване

12 Апреля 2024 • 20:43 Комментировать
Байер Л
...
Вердер
1 1.20 X 7.00 2 13.00
14.04 18:30

Наставник «Байера» Хаби Алонсо надеется стать чемпионом Германии, победив в следующем матче, а не в случае потери очков конкурентов.

- Если в субботу мы станем чемпионами, сидя на диване, это будет большим сюрпризом. Я бы хотел, если честно, отпраздновать победу, находясь на поле в воскресенье, - цитирует Алонсо Sport.es.

«Байер» 14 апреля на своём поле сыграет против «Вердера», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В случае победы в этом матче команда Алонсо оформит досрочное чемпионство в Бундеслиге. Однако Леверкузенцы могут стать чемпионами раньше: если «Бавария», идущая на второй строчке, 13 апреля уступит «Кёльну» у себя дома.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Апреля
11:32
«Ювентус» выбирает между двумя форвардами
10:08
Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»
10 Апреля
10:12
Станишич: «Нет времени думать о будущем, пока мы не сделали последний шанс на пути к чемпионству»
09 Апреля
13:03
Упамекано: «Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЙЕР Л ВЕРДЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом» Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Вайсфельд ответил на вопрос о длительном отдыхе «Локомотива» перед финалом «Автомобилист» растерялся в начале матча с «Металлургом»: Экс-главный тренер сборной России – о четвертой игре полуфинала Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.04.24 в 21:30
Аугсбург Аугсбург
Унион Берлин Унион Берлин
1.95 3.55 3.65
Видео
13.04.24 в 16:30
Бохум Бохум
Хайденхайм Хайденхайм
1.92 3.80 3.50
Видео
13.04.24 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вольфсбург Вольфсбург
1.34 5.20 7.40
Видео
13.04.24 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д Боруссия Д
3.55 4.00 1.86
Видео
13.04.24 в 16:30
Бавария Бавария
Кёльн Кёльн
1.11 9.20 17.00
Видео
13.04.24 в 16:30
Майнц Майнц
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.90 3.70 3.65
Видео
13.04.24 в 19:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.50 4.40 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
21:03 · Германия. Бундеслига
Сане не поможет «Баварии» в ближайшем матче Бундеслиги
20:43 · Германия. Бундеслига
Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване
19:36 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Бавария» предложит новый контракт Мусиале слухи
12:14 · Германия. Бундеслига
Нюбель: «Очень рад, что подписал новый контракт с «Баварией»
12:09 · Германия. Бундеслига
Эберль высказался о новом контракте Нюбеля с «Баварией»
11:49 · Германия. Бундеслига
Нюбель продлил контракт с «Баварией» до 2029 года, но проведёт следующие два сезона в «Штутгарте» официально
11:32 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выбирает между двумя форвардами
10:08 · Германия. Бундеслига
Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»
10:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё считает Гнабри кандидатом на продажу
09:52 · Германия. Бундеслига
Назван фаворит на замену Тухелю в «Баварии»
11 Апреля
23:16 · Германия. Бундеслига
Дети Кейна оказались в больнице после автомобильной аварии
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену для Уокера
17:22 · Германия. Бундеслига
Из «Баварии» может уйти вингер
15:04 · Германия. Бундеслига
Дайера впечатлило величие «Баварии»
13:08 · Германия. Бундеслига
Эберль объяснил проблемы Дэвиса в матче с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем