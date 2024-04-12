Стало известно, когда «Бавария» предложит новый контракт Мусиале

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить трудовой договор с полузащитником Джамалом Мусиалой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, по окончании нынешнего сезона «Бавария» проведет переговоры с 21-летним хавбеком по поводу продления контракта. Отмечается, что Мусиале будет предложен новый договор до 2029 года.

В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет семь ассистов.

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 110 миллионов евро.