Нюбель: «Очень рад, что подписал новый контракт с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель высказался после продления контракта с клубом до 2029 года. Напомним, нынешний сезон вратарь проводит на правах аренды за «Штутгарт». Сегодня стало известно, что немец продолжит выступать за «швабов» в двух следующих кампаниях.

«Я очень рад этому решению и доверию, которое мне оказала «Бавария». В то же время я чувствую себя очень комфортно в Штутгарте. Я хочу добиться успеха с этой командой и сделать следующие шаги в развитии», – сказал Нюбель в интервью официальному сайту «Баварии».

Ранее 27-летний Нюбель успел поиграть во Франции за «Монако», где провёл два сезона.