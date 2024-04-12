Эберль высказался о новом контракте Нюбеля с «Баварией»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о продлении контракта с голкипером Александром Нюбелем. Напомним, вратарь подписал соглашение до 2029 года, но следующие два сезона проведёт на правах аренды в «Штутгарте».

«Мы очень рады, что договорились о долгосрочном продлении сотрудничества с Александром. Он отлично развился за последние годы и является одним из лучших немецких вратарей. В «Штутгарте» Нюбель будет и дальше получать игровую практику и поддерживать высокий уровень. Благодаря Мануэлю Нойеру, Свену Ульрайху, Даниэлю Перецу и Александру Нюбелю, «Бавария» превосходно оснащена на позиции вратаря. Это касается и настоящего и будущего», – цитирует Эберля официальный сайт «Баварии».