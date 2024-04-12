Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель подписал новый контракт со своим клубом. Немец поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2029 года.

При этом Нюбель останется в «Штутгарте», за который выступает в нынешнем сезоне на правах аренды. По условиям договора, Александр проведёт в составе «швабов» две следующие кампании. Руководство мюнхенцев очень довольно игрой вратаря в этом сезоне.

«Бавария» рассчитывает, что спустя два года именно Нюбель станет тем самым голкипером, который заменит в команде Мануэля Нойера. В своё время Александр перебрался в Мюнхен из гельзенкирхенского «Шальке», как и Нойер в 2011 году.