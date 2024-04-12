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Нюбель продлил контракт с «Баварией» до 2029 года, но проведёт следующие два сезона в «Штутгарте» официально

12 Апреля 2024 • 11:49 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.70 2 12.00
13.04 16:30

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель подписал новый контракт со своим клубом. Немец поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2029 года.

При этом Нюбель останется в «Штутгарте», за который выступает в нынешнем сезоне на правах аренды. По условиям договора, Александр проведёт в составе «швабов» две следующие кампании. Руководство мюнхенцев очень довольно игрой вратаря в этом сезоне.

«Бавария» рассчитывает, что спустя два года именно Нюбель станет тем самым голкипером, который заменит в команде Мануэля Нойера. В своё время Александр перебрался в Мюнхен из гельзенкирхенского «Шальке», как и Нойер в 2011 году.

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Бавария Александр Нюбель Штутгарт ещё теги

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