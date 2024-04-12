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«Ювентус» выбирает между двумя форвардами

12 Апреля 2024 • 11:32 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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13.04 19:00

Туринский «Ювентус» летом хочет пригласить нового центрального нападающего. По информации от Tuttosport, у «старой синьоры» сейчас два кандидата на позицию форварда.

Если верить источнику, руководство в настоящий момент выбирает между Джошуа Зиркзее из «Болоньи» и Виктором Бонифасе из леверкузенского «Байера». Оба футболиста находятся на вершине шорт-листа, который составил спортивный директор Кристиано Джунтоли.

Бонифасе в этом розыгрыше чемпионата Германии отметился 10 голами и 7 ассистами в 17 матчах. Что касается Зиркзее, на счету нидерландца 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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