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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»

12 Апреля 2024 • 10:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вольфсбург
13.04 16:30

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих в настоящий момент интересен трём клубам из немецкой Бундеслиги. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, летом футболиста хотят пригласить такие команды, как мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг».

Если верить источнику, Фюрих предпочитает перебраться в «Баварию». Мюнхенский клуб может оформить трансфер летом, если заплатит отступные в размере 23,5 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Германии Фюрих отметился 7 голами и 7 результативными передачами. 26-летний полузащитник недавно успел дебютировать за национальную сборную своей страны.

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Сегодня, 12 Апреля
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