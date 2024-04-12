Фюрих выбрал между «Баварией», «Байером» и «РБ Лейпцигом»

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих в настоящий момент интересен трём клубам из немецкой Бундеслиги. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, летом футболиста хотят пригласить такие команды, как мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и «РБ Лейпциг».

Если верить источнику, Фюрих предпочитает перебраться в «Баварию». Мюнхенский клуб может оформить трансфер летом, если заплатит отступные в размере 23,5 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Германии Фюрих отметился 7 голами и 7 результативными передачами. 26-летний полузащитник недавно успел дебютировать за национальную сборную своей страны.