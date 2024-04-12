«Бавария» всё ещё считает Гнабри кандидатом на продажу

Мюнхенская «Бавария» в обозримом будущем всё ещё может расстаться со своим нападающим Сержем Гнабри. По информации от журналиста Кристиана Фалька, в мюнхенском клубе до сих пор считают немца кандидатом на продажу.

Сам футболист имеет очень выгодный контракт с «Баварией» с зарплатой в районе 20 миллионов евро. Соглашение Сержа с мюнхенским клубом истекает летом 2026 года. На данный момент Гнабри не планирует уходить, ведь понимает, что в другом клубе вряд ли будет получать столь большую зарплату.

Гнабри пропустил большую часть сезона из-за различных травм. В последнем матче с «Арсеналом» Серж забил гол, после чего получил очередное повреждение и выбыл на пару недель.