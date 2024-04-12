Назван фаворит на замену Тухелю в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» определилась с фаворитом на пост главного тренера. Напомним, летом нынешний наставник Томас Тухель уйдёт в отставку.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, фаворитом на пост нового тренера «Баварии» является Юлиан Нагельсманн, у которого летом истекает контракт со сборной Германии. Сообщается, что спортивный директор Макс Эберль является большим сторонником возвращения Нагельсманна, который был уволен из «Баварии» в марте прошлого года. Тем не менее, окончательное решение по кандидатуре Юлиана ещё не принято.

Напомним, «Бавария» выплатит Тухелю компенсацию за уход в размере 12 миллионов евро.