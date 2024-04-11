Дети Кейна оказались в больнице после автомобильной аварии

Издание Bild приводит информацию, что трое детей бомбардира «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу.

Как сообщает источник, машина, на которой они передвигались, столкнулась с другой, когда та пыталась свернуть на скоростную автомагистраль.

Дети по имени Луи, Вивьен и Айви получили поверхностные травмы, после чего были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

В машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находилось несколько человек, однако никто не получил серьёзных повреждений.

При этом Кейн в момент дорожного происшествия находился в Лондоне, куда прибыла «Бавария» для того, чтобы провести первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом».