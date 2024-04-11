Из «Баварии» может уйти вингер

Вингер Кингсли Коман рассматривает возможность ухода из «Баварии» в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Sport Bild, 27-летний футболист может перейти в другую лигу, предпочитая Англию и Испанию.

Если говорить о топ-лигах Европы, то Коман поиграл во Франции, Италии и Германии. Теперь футболист хочет попробовать себя в английском или испанском футболе.

В сезоне 2023/2024 Кингсли Коман провёл за «Баварию» 26 официальных матчей. В них вингер записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кингсли Комана в 65 миллионов евро.