Дайера впечатлило величие «Баварии»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер дал комментарий по поводу своего клуба. Как известно, англичанин перебрался в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно.

«Я люблю этот клуб. Я люблю этот город. Мы очень счастливы. И хотя я и раньше знал о «Баварии», я был очень впечатлён, когда узнал, насколько велик этот клуб на самом деле. Я горжусь тем, что играю за этот клуб», - сказал Дайер в клубном подкасте.

Напомним, что во вторник «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдёт на следующий неделе, а в ближайшую субботу, 13 апреля, команда Томаса Тухеля сыграет против «Кёльна».