Эберль объяснил проблемы Дэвиса в матче с «Арсеналом»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал выступление левого защитника Альфонсо Дэвиса в матче с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:2). Напомним, канадец пропустит ответную игру из-за перебора жёлтых карточек.

«Альфонсо испытывал проблемы против Саки в начале матча, но другие защитники тоже порой испытывают нечто подобное. Во втором тайме Дэвис смотрелся более стабильно. Повлияют ли его выступления на решение клуба о будущем? Не думаю. Я не могу сказать, почему у Дэвиса ухудшилась форма в последние пару недель», – сказал Эберль в интервью изданию Bild.