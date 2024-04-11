В «Баварии» удивлены состоянием Дэвиса

В мюнхенской «Баварии» удивлены состоянием левого защитника Альфонсо Дэвиса. Если верить изданию Bild, в последних матчах даже некоторые соперники были удивлены тем, насколько равнодушно канадец действует на поле. У многих складывается такое ощущение, что Альфонсо всё равно на плохие результаты «Баварии».

Дэвис остаётся основным левым защитником под руководством Томаса Тухеля, но футболист пропустит ответный поединок с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов из-за дисквалификации.

Напомним, Дэвис летом может перебраться в мадридский «Реал». Игрок пока отказывается продлевать с «Баварией» контракт, который истекает в 2025 году.