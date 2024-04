Швайнштайгер рассказал, как тяжело было «Баварии» оправиться после поражения от «Челси» в 2012 году

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер вспомнил об одном из самых болезненных моментов в карьере. В 2012 году «Бавария» в домашнем финале Лиги чемпионов проиграла лондонскому «Челси» в серии пенальти. Один из одиннадцатиметровых не смог реализовать как раз Швайнштайгер.

«В первый день предсезонной подготовки я вернулся на тренировочную базу и увидел всё те же лица, которые плакали в душе после поражения от «Челси», – цитирует Швайнштайгера Four Four Two.

Напомним, уже в сезоне 2012/13 «Бавария» исправила свои ошибки и уверенно забрала требл. В финале Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию».