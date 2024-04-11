Стало известно, когда Нойер может завершить карьеру

Опытный голкипер Мануэль Нойер может в скором будущем завершить карьеру. В настоящий момент 38-летний вратарь выступает за мюнхенскую «Баварию».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, Нойер рассматривает два варианта развития карьеры. Либо Мануэль завершит выступления в 2025 году, либо подпишет новый контракт с мюнхенцами до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Нойер провел 18 поединков, в которых попустил 24 мяча. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Трансферная стоимость Мануэля оценивается в пять миллионов евро.