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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане объяснил своё недовольство заменой в матче с «Арсеналом»

11 Апреля 2024 • 11:40 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.50 2 11.50
13.04 16:30

Нападающий «Баварии» Лерой Сане объяснил свою эмоциональную реакцию после того, как его убрали с поля в матче против «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, немца заменили на 66-й минуте встречи, которая завершилась вничью 2:2.

«Моя реакция после замены? Я всегда стараюсь играть как можно дольше и отдавать все силы на поле. Тем не менее, Томас объяснил, что не хотел меня перегружать. Всё в порядке. Я очень мотивирован и готов к следующим матчам», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

Сане в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился 8 голами и 11 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

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