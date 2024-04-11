Сане объяснил своё недовольство заменой в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане объяснил свою эмоциональную реакцию после того, как его убрали с поля в матче против «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, немца заменили на 66-й минуте встречи, которая завершилась вничью 2:2.

«Моя реакция после замены? Я всегда стараюсь играть как можно дольше и отдавать все силы на поле. Тем не менее, Томас объяснил, что не хотел меня перегружать. Всё в порядке. Я очень мотивирован и готов к следующим матчам», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

Сане в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился 8 голами и 11 результативными передачами.