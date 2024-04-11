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Хаби Алонсо назвал причину, почему остался в «Байере»

11 Апреля 2024 • 10:22 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо объяснил свое решение остаться в клубе на следующий сезон.

«Прошел год, и мы построили команду с невероятным духом. Мы проводим отличный сезон, хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью всего этого. После всего одного сезона нельзя уходить. Я посчитал, что это явно неподходящее время для такого решения. Поэтому я решил продолжить работу», - цитирует специалиста TNT Sport.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Алонсо со стороны «Ливерпуля», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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