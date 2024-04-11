Хаби Алонсо назвал причину, почему остался в «Байере»

«Прошел год, и мы построили команду с невероятным духом. Мы проводим отличный сезон, хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью всего этого. После всего одного сезона нельзя уходить. Я посчитал, что это явно неподходящее время для такого решения. Поэтому я решил продолжить работу», - цитирует специалиста TNT Sport.