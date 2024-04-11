Хуммельс – второй футболист в истории, сыгравший 500 матчей за «Боруссию» Дортмунд

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс провёл свой 500-й матч за команду.

В юбилейной игре 35-летнего ветерана «шмели» уступили «Атлетико» в Мадриде (1:2) в первой встрече четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. Согласно данным Opta, Хуммельс – лишь второй в истории игрок, достигший отметки в 500 поединков за дортмундцев во всех турнирах. Ранее такой показатель покорился только Михаэлю Цорку, на счету которого 572 матча за «Боруссию».

Действующий контракт Матса Хуммельса истекает по окончании сезона. В прошлом месяце в СМИ появились известия о намерении футболиста завершить игровую карьеру.