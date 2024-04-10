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«Бавария» огласила вердикт по травме Гнабри официально

10 Апреля 2024 • 20:29 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» в своих официальных информационных каналах поделилась подробностями травмы Сержа Гнабри. Ранее это делали причастные к немецкому гранду лица, но теперь полностью известен диагноз Сержа.

«Медобследование выявило у Гнабри надрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Срок восстановление игрока не определён», - гласит пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, в матче вторника против «Арсенала» Гнабри забил бывшему клубу в первом тайме. Но в тайме втором сел на газон и понял, что не сможет продолжить игру. В итоге его заменили. «Бавария» не смогла увезти победу из Лондона, команды сыграли вничью – 2:2.

«Бавария» забила два за два удара в створ

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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