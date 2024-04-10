Агент Азмуна сообщил, что игрок не хочет возвращаться в «Байер»

Иранский форвард Сердар Азмун вряд ли вернётся в «Байер». Об этом сообщил представитель нападающего Кова Тилавпур.

Напомним, права на экс-форварда «Зенита» сейчас принадлежат «Байеру», но форвард на правах аренды играет в «Роме».

Как сообщил агент Азмуна в интервью «Матч ТВ», он продолжает лечение после травмы и через неделю будет готов вернуться на поле. Тилавпур отметил, что Азмун счастлив в римском клубе и не хочет возвращаться в Германию.

Контракт иранца с «Байером» действует до 2027 года. С лета прошлого года он играет за «Рому», в составе которой отметился двумя мячами в 21 матче.