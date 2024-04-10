Бонифасе близок к камбэку в старт «Байера» спустя четыре месяца

Форвард леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе может впервые за почти четыре месяца появиться в основе «фармацевтов» в завтрашнем матче Лиги Европы. С таким заявлением выступил на предматчевой пресс-конференции Хаби Алонсо, испанский рулевой клуба.

«Он один из тех, кто завтра сможет сыграть с самого начала. Для нас хорошо, что он снова в полной форме», - говорит Алонсо.

Напомним, что Бонифасе январь, февраль и март лечился. Свои первые матчи в 2024 году он сыграл только в апреле. Всего у форварда в активе в этом сезоне 16 забитых голов в 25 матчах во всех турнирах – прекрасный результат.

«Байер» почти оформил чемпионство в Германии. Клуб продолжает идти без поражений во всех турнирах со старта сезона.